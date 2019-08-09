Харбин, Китай, , 05:00 — REGNUM

Власти столицы провинции Хэйлунцзян города Харбин на северо-востоке Китая начали «перетряхивать» местную похоронную индустрию, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Началась спецоперация против серии нелегальных операций в сфере похорон, включая покупку и продажу информации об умерших, нелегальную транспортировку тел и строительство кладбищ без надлежащего на то разрешения.

Власти города также планируют расследовать ряд случаев в данной сфере, которые прогремели в последние годы и запустить всесторонний аудит агентств, работающих в похоронной индустрии. Кампания призвана устранить «тёмные и злые силы» в похоронной сфере, сообщили местные власти.