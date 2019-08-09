Вашингтон, , 04:40 — REGNUM

Три миллиона долларов в год готова платить американская компания Facebook изданию за право размещать у себя его новости, пишет The Wall Street Journal.

Вышеназванная сумма предложена компанией таким изданиям как The Washington Post, Bloomberg, ABC, The Walt Disney Company и Dow Jones.

Новости СМИ будут публиковаться в новой вкладке Facebook. Такая страница в соцсети готовится и, вероятно, появится уже в ближайшие месяцы.

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