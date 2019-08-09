Курск, , 11:14 — REGNUM

В Курске на базе городской больницы №3 после ремонта, на который ушло 2,5 месяца, открыли отделение паллиативной помощи. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

В здании перекрыли крышу, расширили дверные проемы, оборудовали санузлы и душевые комнаты и закуплено новое оборудование. Каждая палата в отделении рассчитана не более чем на трех больных, всего в отделении 20 мест. Сейчас там находятся 13 курян, за ними ухаживают два врача и 10 медсестер. Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская проинспектировала работу отделения.

«Появление паллиативного отделения в Курске должно обеспечить достойный уход неизлечимо больным пациентам. Помощь оказывается абсолютно бесплатно, деньги на эти цели выделяет федеральный бюджет», — рассказала Хмелевская.