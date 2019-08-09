Шицзячжуан, Китай, , 03:53 — REGNUM

В общей сложности 91 живой контрабандный попугай был изъят таможней китайского города Шицзячжуан, столицы провинции Хэбэй на востоке Китая, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Из всех изъятых попугаев 14 оказались принадлежащим видам, находящимся под защитой китайского государства второго класса. Торговля такими животными категорически запрещена, сообщили в таможне. Продолжается расследование дела.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня города Шэньчжэнь на юге Китая в конце июня текущего года изъяла партию из 222 мертвых птиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 200 мёртвых птиц было изъято у контрабандистки на юге Китая