Нижний Новгород, , 03:52 — REGNUM

Жители Нижегородской области в соцсетях стали чаще выкладывать фотографии захламления кладбищ. Где-то нет баков для мусора, где-то просто территория не убирается подолгу. О том, что проблема для региона актуальна, рассказал и депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), отметивший, что для того, «чтобы пройти к могилам, нужно сперва обойти мусорное препятствие».

Курдюмов на своей странице в соцсетях отметил увеличение числа жалоб от нижегородцев на захламлённые кладбища.

«Территория не убирается месяцами. Где-то отсутствуют специализированные баки, а где-то их даже уже и не видно из-за гор мусора. Особенно остро вопрос стоит в Гнилицах, на Старом и на Стригинском кладбищах. Люди пишут с мольбой о помощи в различные паблики. Хлам уже лежит на дорогах. Чтобы пройти к могилам, нужно сперва обойти мусорное препятствие. Причём, на уборку территории заложен очень большой бюджет. Однако результата не видно», — отметил он и добавил, что для ответа на вопрос нижегородцев, за что же они платят, нужно «проверить расходы средств управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках «прямой линии» президента РФ, прошедшей 20 июня 2019 года, Нижегородская область прозвучала в критичном ключе по «мусорной» теме. Житель региона приводил фотографии и жаловался на то, что реформа идёт шестой год, а изменений нет. После этого, глава региона Глеб Никитин поручил правительству области провести анализ озвученного и сделать выводы. Регоператорам пообещали проверку соблюдения периодичности вывоза мусора.

Читайте также: Нижегородских «мусорных» операторов проверят после «прямой линии» Путина