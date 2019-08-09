Нижний Новгород, 9 августа 2019, 03:52 — REGNUM
Жители Нижегородской области в соцсетях стали чаще выкладывать фотографии захламления кладбищ. Где-то нет баков для мусора, где-то просто территория не убирается подолгу. О том, что проблема для региона актуальна, рассказал и депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), отметивший, что для того, «чтобы пройти к могилам, нужно сперва обойти мусорное препятствие».
Курдюмов на своей странице в соцсетях отметил увеличение числа жалоб от нижегородцев на захламлённые кладбища.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках «прямой линии» президента РФ, прошедшей 20 июня 2019 года, Нижегородская область прозвучала в критичном ключе по «мусорной» теме. Житель региона приводил фотографии и жаловался на то, что реформа идёт шестой год, а изменений нет. После этого, глава региона Глеб Никитин поручил правительству области провести анализ озвученного и сделать выводы. Регоператорам пообещали проверку соблюдения периодичности вывоза мусора.
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