Санкт-Петербург, 9 августа 2019, 02:13 — REGNUM
О разрыве контрактов с 16 недобросовестными застройщиками сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в программе «Новый взгляд» на телеканале «78».
По словам главы Санкт-Петербурга, в городе к началу 2020 г. должны быть сданы 23 детских сада и 11 школ. В 2020 году планируется сдать также ряд объектов, в частности, поликлинику в Красном Селе, гимназию в Пушкинском районе.
С теми застройщиками, что сорвали сроки сдачи или нарушили условия договорённостей с городскими властями, контракты аннулированы. Таких застройщиков оказалось 16. Комментируя этот шаг, Беглов пояснил:
«Обманывать жителей — это позор, безобразие, и я считаю, что такие подрядные организации не должны быть на рынке Санкт-Петербурга».
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