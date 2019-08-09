Гуйян, Китай, , 02:10 — REGNUM

Пятеро подозреваемых в транспортировке наркотиков были пойманы в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщили в местной полиции, передает 8 августа агентство Синьхуа.

Полиция уезда Наюн в июле текущего года задержала мужчину по фамилии Ян, которые подозревается в перевозке наркотиков. Полиция запустила спецоперацию после проведения расследования, и схватила пятерых подозреваемых в момент, когда те заключали сделку на парковке.

В общей сложности 7,34 кг героина и три автомобиля были изъяты. Подозреваемые сейчас находятся под стражей в полиции, расследование в отношение них продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня Пекина изъяла у подозреваемого рекордную партию 24,1 кг кокаина в аэропорту «Столица».

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