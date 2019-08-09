Екатеринбург, 9 августа 2019, 00:49 — REGNUM
Абсолютное большинство жителей Среднего Урала вовлечены в мероприятия по профилактике ВИЧ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
По данным свердловского Центра СПИДа, 85,9% свердловчан участвовали в профилактических мероприятиях, а 97,4% — владеют информацией о необходимости тестирования на ВИЧ.
Информацию об инфекции жители получают через социальную рекламу, на учёбе или на работе.
Напомним, ранее свердловский СПИД-Центр положительно оценил превентивную работу по профилактике ВИЧ в регионе. Число новых ВИЧ-инфицированных жителей в области стабилизировалось, считают в организации.
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