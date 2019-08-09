Пекин, , 00:32 — REGNUM

Все больше молодых людей проявляют интерес к «красному туризму» в Китае, предпочитая посещать исторические места революционной коммунистической славы, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Более 100 млн поездок по местам «красного туризма», по прогнозам, будет осуществлено за летний сезон 2019 года, при чем большую часть туристов составят люди, рожденные с 1985 по 1989 годы. В то же самое время, ожидается, что «красным туризмом» из года в год будут увлекаться все больше рожденные после 2000 года, сообщили в китайском туристическом онлайн-агентстве Ctrip.

При этом, центральные власти Китая проводят политику на популяризацию «красного туризма» на местном уровне, расширяя перечень предоставляемых продуктов и услуг. Так, идет развитие музеем и мемориалов вдоль маршрута «Великого похода» китайских коммунистов.

Общее число классических мест «красного туризма» в Китае достигло 300 единиц на конец 2018 года, согласно данным Министерства культуры и туризма КНР. Всего 660 млн поездок по местам «красного туризма» было совершено в 2018 году, что составляет 11,92% от общего числа внутренних туристических поездок.

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