Челябинск, , 00:31 — REGNUM

Движение общественного транспорта в Челябинске по проспекту Ленина будет ограничено с 9 августа до 25 сентября 2019 г., сообщили 8 августа в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что движение транспорта будет ограничено в этот период на пересечении проспекта Ленина с улицей Тернопольской. Причина — в проведении работ по реконструкции участка теплотрассы.

При этом транспорт в указанный период не сможет ездить по участку напротив дома №85 по улице Тернопольской. Ответственность за реконструкции теплотрассы возложена на компанию «Геострой».

Напомним, в Челябинске идёт восстановление теплотрассы в центре города. Восстановительные работы должны быть, согласно проекту, завершены до 30 сентября.