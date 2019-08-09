Екатеринбург, , 00:47 — REGNUM

На Среднем Урале проанализировали качество мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Оценку проводил свердловский СПИД-Центр.

В организации пришли к выводу, что превентивные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ, соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также нормам региональных и федеральных нормативных актов.

По информации центра, число новых заболевших ВИЧ-инфекцией за последнее время стабилизировалось.

Напомним, в 2018 году больше всего людей погибло от ВИЧ в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях. На Среднем Урале от инфекции умерли 1,6 тыс. человек за минувший год.

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