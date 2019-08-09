Екатеринбург, 9 августа 2019, 00:47 — REGNUM
На Среднем Урале проанализировали качество мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
Оценку проводил свердловский СПИД-Центр.
В организации пришли к выводу, что превентивные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ, соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также нормам региональных и федеральных нормативных актов.
По информации центра, число новых заболевших ВИЧ-инфекцией за последнее время стабилизировалось.
Напомним, в 2018 году больше всего людей погибло от ВИЧ в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях. На Среднем Урале от инфекции умерли 1,6 тыс. человек за минувший год.
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