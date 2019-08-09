Лхаса, Китай, , 00:17 — REGNUM

Сорок три тибетских ребенка, страдающих врожденным пороком сердца, получат бесплатное хирургическое лечение в столице китайской провинции Хэнань городе Чжэнчжоу, сообщили в Обществе Красного Креста Китая, передает 8 августа агентство Синьхуа.

Общество совместно 7-м Народным госпиталем Чжэнчжоу инициировало программу скрининга ишемической болезни сердца в Шигадзе, втором по величине городе в китайском Тибете, которая пройдет с 1 по 5 августа. В общей сложности 206 детей уже прошли обследование.

Данная программа стала уже третьей под эгидой Общества Красного Креста Китая и собрала вокруг медицинских экспертов, которые занимаются выявлением, мониторингом лечением врожденного порока сердца у детей Тибета.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хубэй была проведена операция по пересадке сердца сразу двум близнецам, страдающих от неизлечимого недуга сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае впервые провели пересадку сердец сразу двум близнецам