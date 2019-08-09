Екатеринбург, , 00:15 — REGNUM

В Екатеринбурге воссоздадут программу развития отдалённых территорий города. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Высокинский заявил, что программу соорудят с учётом интересов горожан, проживающих на отдалённых территориях, относящихся к муниципалитету. В первую очередь будут учитываться вопросы освещения, газа, наличие необходимой инфраструктуры и детских садов.

Напомним, ранее сообщалось, что в посёлке Совхозном (Екатеринбург) будут установлены новые опоры для освещения. Мэр пообещал установить их после просьбы жительницы Совхозного.

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