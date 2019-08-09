Пекин, 9 августа 2019, 00:08 — REGNUM

Таможня Пекина схватила подозреваемого в контрабанде наркотиков, изъяв у него 24,1 кг кокаина, что является рекордным объемом на одного задержанного по одному делу, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Под видом молока
Под видом молока
(cc) Chris Pelliccione

Еще 30 июля сотрудники таможни Международного аэропорта «Столица» Пекина обнаружили на сканере два багажа, летевшие рейсом CA908 из бразильского Сан-Паулу, заполненные банками якобы с сухим молоком. Цвет и характеристики материала, отобразившегося на сканере, отличались от тех, что бывают при сканировании обычного сухого молока.

После распаковки груза сотрудники нашли порошкообразные изделия чистого белого цвета с кислотным запахом, запечатанные в 30 банок. Экспресс-тест на наркотики дал положительный результат на кокаин.

Подозреваемый по фамилии Чэнь сообщил, что он переехал в Бразилию в 1997 году, где и познакомился с наркоторговцами. Они научили его, как ввезти наркотики в Китай и передать их «грузополучателю». Расследование продолжается.

Отметим, что с начала 2019 года таможня Пекина раскрыла больше дел контрабанды наркотиков относительного того же периода 2018 года, арестовав 10 подозреваемых и изъяв 31,59 кг наркотиков. Таким образом, нынешний случай стал действительно выдающимся.

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