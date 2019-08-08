Екатеринбург, , 23:54 — REGNUM

Горсвет установит новые опоры освещения в посёлке Совхозном (Екатеринбург). Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский.

Во время приёма жителей Ленинского района к мэру обратилась женщина из Совхозного, которая обратила внимание на малую освещённость территории в местах массового скопления граждан.

Высокинский пообещал, что Горсвет установит новые опоры освещения в посёлке. Кроме того, было дано поручение главе района Дмитрию Ноженко предложить варианты благоустройства территории.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» по всей Свердловской области планируется не только ремонт дорожного покрытия, но и установка дорожных знаков и элементов освещения. В частности, планируется установить опоры с искусственным освещением на 12 пешеходых переходов.

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