Москва, , 22:32 — REGNUM

В работе онлайн-агрегатора объявлений Avito вечером 8 августа произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данных мониторингового сервиса Downdetector.

Сообщения о неполадках стали поступать после 21:00 по московскому времени. Половина заявивших о проблеме пользователей не могут авторизоваться в своей учётной записи, у некоторых также наблюдаются сбои в работе сайта.

Жалобы поступают от пользователей по всей территории России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.