Барселона, Испания, , 21:35 — REGNUM

В международном аэропорту Барселоны «Эль-Прат» в пятницу, 9 августа, стартует бессрочная забастовка сотрудников службы безопасности. Об этом сообщает газета El Periódico.

По информации издания, сегодня сотрудники компании Trablisa, отвечающие за безопасность в воздушной гавани, приняли решение не продолжать переговоры с работодателем, в ходе которых стороны так и не смогли прийти к компромиссу.

Работники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Ожидается, что к забастовке могут присоединиться до 500 сотрудников аэропорта.

Руководство «Эль-Прат» предупредило пассажиров об ожидаемых длинных очередях на пунктах прохождения контроля и рекомендовало заранее прибывать в аэропорт и по-возможности проходить онлайн-регистрацию на рейсы.

Напомним, аэропорт «Эль-Прат» является крупнейшим в Каталонии и вторым по величине аэропортом Испании. Он также входит в число 40 аэропортов мира с самым большим пассажиропотоком. Воздушная гавань обслуживает порядка 35 миллионов пассажиров в год.