Брянск, , 21:08 — REGNUM

Особняк XVIII века на улице Калинина в Брянске, снесенный в 2017 году, следует восстановить в течение двух лет. Такое решение принял Брянский областной суд, отклонив апелляцию последнего собственника здания. Суд признал владельца нарушившим нормы законодательства об охране памятников истории и культуры.

Старинное здание снесли в сентябре 2017 года. Остановить работы по демонтажу здания требовали сотрудники областного управления по охране и сохранению объектов культурного наследия. Однако собственник проигнорировал это требование.

Ценный архитектурный объект уничтожили в считанные дни. Как установлено в суде, при покупке владелец знал, что здание находится под охраной, включено в Реестр объектов культурного наследия регионального значения и не подлежит сносу, сообщает ГТРК «Брянск».