Волгоград, , 20:57 — REGNUM

В Волгоградской области объявлено о вакцинации от сибирской язвы среди лиц, имеющих высокий риск заражения сибирской язвой. Постановление подписала главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева. Мера продиктована напряжённой эпидемиологической обстановкой — сохраняется опасность завоза в область заражённого мяса. Постановление опубликовала 8 августа пресс-служба регионального Роспортебнадзора.

Вакцина

Как отмечается в постановлении, несмотря на угрозу завоза в регион возбудителя опасного заболевания, в 2019 году вакцинация населения против сибирской язвы из группы риска в Жирновском, Камышинском, Киквидзенском, Котельниковском, Руднянском, Среднеахтубинском, Суровикинском районах области и городе Волжском не была организована. Теперь комитет здравоохранения должен в полном объёме закупить вакцины.

В числе наиболее уязвимых групп населения в документе названы зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой шкур. А также те, кто занят сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой сырья животного происхождения. В зоне риска и сотрудники лабораторий, работающие с опасными пробами.

Последний случай заболевания сибирской язвой в регионе зарегистрирован в 2014 году в Октябрьском районе.