Екатеринбург, , 20:32 — REGNUM

Строителей Среднего Урала поздравили с предстоящим праздником. Торжества прошли в Театре эстрады.

Перед приглашенными выступили вице-губернатор региона Сергей Бидонько и градоначальник Александр Высокинский, которые наградили ведущих строителей региона и ветеранов строительного дела.

По словам Высокинского, строительная отрасль стали одним из локомотивов екатеринбургской экономики. А мощный фундамент, построенный ещё советским поколением строителей, позволил индустрии Екатеринбургу достойно удержаться в непростое время перемен — 80-е и 90-е годы.

А Сергей Бидонько поблагодарил строителей за ежедневный труд, который идёт на пользу области и стране.

Напомним, День строителя празднуется во второе воскресенье августа. 7 августа в Екатеринбурге прошла регата, приуроченная к грядущему празднику.

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