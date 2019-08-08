Тюмень, , 19:41 — REGNUM

В Тюмени 8 августа состоялся парад кошек. Он был приурочен к 75-летию со дня создания Тюменской области и напомнил жителям о том, какой вклад внесли сибирские коты и кошки в спасение экспонатов Государственного Эрмитажа от полчищ крыс во время Великой Отечественной войны.

Акция прошла в сквере Сибирских кошек. В ней приняли участие более 30 домашних любимцев, пишет «Вслух.Ru». После торжественного открытия парада кошки и их владельцы прошли по красной ковровой дорожке. Шествию не помешал даже ливень. А когда дождь закончился, четвероногие снова прошли по ковровой дорожке.

Как отмечает историк-краевед Александр Петрушин, после снятия блокады с Ленинграда из Свердловска (Екатеринбурга) в Эрмитаж вернули экспонаты. Но оказалось, что в городе на Неве не осталось кошек. Между тем, в городе расплодились крысы. Коллекции Эрмитажа оказались под угрозой. Для борьбы с грызунами было решено свези в Ленинград кошек со всей страны. Это позволило справиться с крысами и сохранить экспонаты.