Цхинвал, , 19:12 — REGNUM

В сентябре в Южной Осетии при поддержке Россотрудничества начнется переобучение учителей шести грузинских школ республики. Учителей будут обучать осетинскому и русскому языку. Об этом 7 августа сообщило информагенство Рес.

Министр образования Южной Осетии Натали Гассиева в беседе с журналистами отметила, что Лениногорском районе республики (место проживания этнических грузин) находится шесть грузинских школ, в которых ранее обучение проходило только на грузинском языке. Два года назад на государственные языки обучения перешли начальные классы школ этого района.

Гассиева указала, что многие выпускники школ Лениногорского района поступают в грузинские вузы, так как не владеют осетинским и русским языками. Пройдя обучение на государственных языках, выпускники школ смогу поступать в университет Южной Осетии и ВУЗы Российской Федерации. Курсы же для учитей теперь необходимы, так как сами учителя не владеют осетинским и русским языками, пояснила министр.

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