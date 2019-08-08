Минеральные Воды, Ставропольский край, , 19:14 — REGNUM

Ставропольские следователи выясняют причины и обстоятельства смерти новорожденного в родильном доме города Минеральные Воды. Уголовное дело было возбуждено после рассмотрения заявления родителей младенца, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

Трагедия произошла весной 2019 года. Изначально состояние новорожденного мальчика у врачей не вызвало опасений, и те поместили его под наблюдение в детскую палату. Однако уже на следующий день младенцу стало значительно хуже, и в тот же день он скончался. Согласно медицинской справке, причиной смерти мальчика стала врожденная пневмония легких.

«В рамках возбужденного уголовного дела следователи назначили ряд судебных экспертиз для установления точной причины смерти мальчика и обстоятельств оказания медицинской помощи ему и его матери», — рассказали в краевом управлении СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области руководитель роддома и врач реаниматолог-анестезиолог обвиняются в умышленном убийстве недоношенного ребенка. По данным следствия, на преступление они пошли, чтобы выдать младенца за мертворожденного и не портить статистику медучреждения.