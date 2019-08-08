Тамбов, , 18:39 — REGNUM

В Тамбове 10 августа некоммерческие и общественные организации проведут большой фестиваль «Добрая суббота», который займет семь площадок в центре города, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Афиша фестиваля «Добрая суббота» Tambov.gov.ru

В настоящее время принимаются заявки на получение региональных грантов для местных НКО. Сбор заявок заканчивается 16 августа. Это событие и стало поводом для проведения фестиваля «Добрая суббота». Руководство области поддержало инициативу активистов о проведении фестиваля, который привлечет внимание к деятельности социально направленных НКО.

«В Державинском сквере расположатся представители «третьего сектора», которые не первый год реализуют успешные социальные проекты: ассоциация юристов России, «Добрые руки», «ЭкоСфера», «Преодоление», «Новые возможности» и другие. Посетители могут не только поучаствовать в мероприятиях, но и пообщаться с организаторами и открыть для себя возможности НКО. Думаю, что найдутся желающие принять участие в грантовом конкурсе», — считает директор ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций Тамбовской области «Юридический центр «Гарант» Антон Бибаров-Государев.

В Парке Сочи пройдёт мастер-класс по роуп-скиппингу — прыжки через скакалку с исполнением разных трюков. Это новый вид спорта в России, который приобрёл большую популярность. В Тамбовской области роуп-скипингом занимается танцевальный коллектив «Сияние». В 2018 и 2019 годах ребята становились чемпионами России в этом виде спорта.

«Роуп-скиппинг могут освоить граждане любого возраста. В этом виде спорта существует множество дисциплин, обо всех мы расскажем, всё покажем, приходите», — отметил руководитель танцевального коллектива «Сияние», председатель региональной общественной организации «Развитие и поддержка талантливой молодёжи» Александр Горшенёв.

В Рассказовском сквере состоятся товарищеские матчи по уличному футболу для дворовых мальчишек 14−17 лет, а также мастер-классы от тамбовских спортсменов.

«Акция «Уличный красава» в этом году проходит уже второй раз. Чтобы стать участником игр, необходимо собрать команду из пяти человек плюс два запасных игрока. К состязаниям не допускаются профессиональные команды», — рассказала координатор региональной команды «Молодежка ОНФ» Ангелина Иванова.

Фестиваль будет идти с 10 до 16 часов. Для детей будут работать анимационные площадки Тамбовского молодежного театра и культурно-досугового центра «Мир» у магазина «Детский мир» на улице К. Маркса. На «Проспекте детства» в городском парке культуры и отдыха также будут развлечения для детей. Там организуют «LEGO-зону», гигантские «Крестики-нолики», тиры, лотереи.

Взрослых участников фестиваля заинтересует выставка автомобилей госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в сквере у памятника Зое Космодемьянской. Тамбовчане смогут не только осмотреть модели, но и убедиться в возможностях машин, сравнить цены и получить консультации у специалистов по приобретению автомобиля.

Несколько выставок будут работать в сквере имени В. С. Петрова. Там представят работы мастеров клубов «Тамбовская вышивка» и «Тамбовские узоры», картины учащихся детских художественных школ города. Библиотеки представят свои интерактивные площадки. А творческие коллективы дома культуры «Знамя труда» и культурно-досугового центра «Мир» проведут в сквере концерты.