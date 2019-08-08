Тамбов, 8 августа 2019, 18:39 — REGNUM
В Тамбове 10 августа некоммерческие и общественные организации проведут большой фестиваль «Добрая суббота», который займет семь площадок в центре города, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
В настоящее время принимаются заявки на получение региональных грантов для местных НКО. Сбор заявок заканчивается 16 августа. Это событие и стало поводом для проведения фестиваля «Добрая суббота». Руководство области поддержало инициативу активистов о проведении фестиваля, который привлечет внимание к деятельности социально направленных НКО.
В Парке Сочи пройдёт мастер-класс по роуп-скиппингу — прыжки через скакалку с исполнением разных трюков. Это новый вид спорта в России, который приобрёл большую популярность. В Тамбовской области роуп-скипингом занимается танцевальный коллектив «Сияние». В 2018 и 2019 годах ребята становились чемпионами России в этом виде спорта.
В Рассказовском сквере состоятся товарищеские матчи по уличному футболу для дворовых мальчишек 14−17 лет, а также мастер-классы от тамбовских спортсменов.
Фестиваль будет идти с 10 до 16 часов. Для детей будут работать анимационные площадки Тамбовского молодежного театра и культурно-досугового центра «Мир» у магазина «Детский мир» на улице К. Маркса. На «Проспекте детства» в городском парке культуры и отдыха также будут развлечения для детей. Там организуют «LEGO-зону», гигантские «Крестики-нолики», тиры, лотереи.
Взрослых участников фестиваля заинтересует выставка автомобилей госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в сквере у памятника Зое Космодемьянской. Тамбовчане смогут не только осмотреть модели, но и убедиться в возможностях машин, сравнить цены и получить консультации у специалистов по приобретению автомобиля.
Несколько выставок будут работать в сквере имени В. С. Петрова. Там представят работы мастеров клубов «Тамбовская вышивка» и «Тамбовские узоры», картины учащихся детских художественных школ города. Библиотеки представят свои интерактивные площадки. А творческие коллективы дома культуры «Знамя труда» и культурно-досугового центра «Мир» проведут в сквере концерты.