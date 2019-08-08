Павлово, Нижегородская область, , 18:39 — REGNUM

В Нижегородской области после проведения доследственной проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в районе улицы Вокзальной в городе Павлово с 2005 года незаконно складировали и хранили экологически опасные вещества и отходы производства. В результате ущерб оценивается в 6,29 млн рублей.

При этом власти города знали о существовании токсичной свалки, но не предпринимали никаких действий для ее ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии «прямой линии» Владимира Путина, прошедшей 20 июня 2019 года, жители Павлово обнародовали открытое обращение с просьбой решить многолетнюю проблему со свалкой химических отходов в городе. Горожане отмечали, что проблема существует с 2012 года. Свалка разместилась в черте города на бывшей нефтебазе. Горожане писали, что ядовитые химотходы отравляют город и уже вынудили дачников из садоводческого товарищества «Ждановец» бросить свои дачи. Ситуацию павловцы назвали «локальным экологическим бедствием, прикрытым высоким забором равнодушия и некой заинтересованности…». Также письмо по поводу существования свалки жители города направляли главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.