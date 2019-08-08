Москва, 8 августа 2019, 18:38 — REGNUM
Опрос в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» показал низкую доступность детских садов для граждан. Почти половина респондентов (42%), имеющих детей от трех до шести лет, сообщила, что они не могли отдать ребенка в детсад более года с момента подачи заявления. Что касается яслей, то 23,5% родителей ждут своей очереди от года и более. Эксперты ОНФ обратятся к властям регионов с просьбой создать дополнительные места в яслях. Также Народный фронт направит рекомендации Роспотребнадзору, Минтруду России и Минпросвещения России для того, чтобы ведомства разработали правила создания детских комнат на рабочих местах.
В опросе Народного фронта приняли участие 626 родителей. Более половины (68%) из них имеют детей в возрасте до трех лет, 58% — от трех до шести.
Более половины родителей детей от трех до шести лет (58%) сообщили — группа, куда ходят их дети, уплотнялась. Так, число детей в некоторых группах превышало 40 человек. По мнению респондентов, это связано с нехваткой площадей и воспитателей.
Также 43% участников опроса сталкивались с ситуацией, когда они или их знакомые не могли устроить детей в детский сад, при этом в ясли детей брали.
Многие родители пожаловались, что места в дошкольных образовательных учреждениях им предоставляли далеко от дома, а их несогласие толковали как отказ от места, не предлагая более близкой альтернативы.
Опрошенные рассказали и о том, что после обеспечения всех льготников местами в садах для детей из обычных семей мест не оставалось.
Невозможно было получить место в детсаду, имея только временную регистрацию, даже при длительном проживании семьи по указанному в заявлении адресу.
Возникали проблемы и при организации посещения детьми-инвалидами неспециализированных дошкольных образовательных учреждений. Условия для таких детей не были созданы, отсутствовали квалифицированные работники. Имели место случаи, когда частные детские сады отказывались брать детей-инвалидов, хотя свободные места были.
Эксперты ОНФ считают, что решить проблему поможет создание детских комнат там, где работают родители. Народный фронт направит рекомендации Роспотребнадзору, Минтруду России и Минпросвещения России с тем, чтобы ведомства разработали правила создания таких комнат, а также внесли изменения в действующие СанПиН, предусматривающие возможность организации детской комнаты на рабочем месте.
По ее мнению, это будет выгодно и работодателю, потому что в его интересах сохранить рабочее место за опытным сотрудником, нежели выделять денежные средства на обучение нового.