Москва, , 18:27 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть максимально осторожными из-за сильного ливня и ветра, которые ожидаются вечером 8 августа.

Собянин отметил, что москвичи привыкли к сообщениям о непогоде.

«Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с», — написал мэр в Twitter.

Он попросил горожан быть максимально осторожными и следить за информацией МЧС.

По словам Собянина, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

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