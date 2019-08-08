Симферополь, , 18:12 — REGNUM

Снос деревьев в крымской столице является исключительной мерой — после широкого обсуждения со специалистами и общественностью. Об этом 8 августа на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов, высказавшись по поводу планов властей города ликвидировать сотни деревьев в рамках реконструкции центральных улиц.

«Снос дерева — исключительная мера. В первую очередь следует совместно с профильными службами провести детальный осмотр каждого дерева, сформировать паспорт, который будет опубликован для того, чтобы каждый желающий мог его изучить. Более того, на такие осмотры следует приглашать общественность и журналистов, чтобы они также могли ознакомиться с ситуацией», — написал глава региона.

Только после этого, по его словам, допускаются радикальные действия, если дерево сухое или гнилое, поднимает корнями асфальт и тротуарное покрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, после множества протестов со стороны горожан местные власти пообещали переделать проект реконструкции центральных улиц города и сохранить часть зелёных насаждений.

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