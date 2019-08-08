Оренбург, , 18:34 — REGNUM

В Оренбургской области к 1 сентября намерены открыть мемориальный комплекс и образовательный центра Виктора Степановича Черномырдина. Об этом на встрече с президентом России заявил врио губернатора Денис Паслер.

Он отметил, что глава государства еще в 2011 году давал поручение относительно музея.

«С учётом того, что Вы инициировали, мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием Вас пригласим», — сказал Паслер.

Напомним, в селе Чёрный Отрог Саракташского района (на родине Черномырдина) 2 ноября 2011 года состоялась торжественная церемония закладки строительства здания историко-мемориального музея. Площадь музейной экспозиции составляет около 1,9 тыс. квадратных метров.

В экспозиции представлены коллекции Виктора Черномырдина (автомобили, оружие, живопись, ордена), а также предметы, рассказывающие о самом создателе Газпрома и политическом тяжеловесе «эпохи перемен».