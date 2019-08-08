Астрахань, , 18:08 — REGNUM

Ленинский районный суд города Астрахани признал бывшего заместителя начальника ОМВД России по Наримановскому району и адвоката филиала «Адвокатская контора Советского района г. Астрахани» виновным в получении взятки и посредничестве при взяточничестве. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Сотрудник полиции получил от адвоката 400 тысяч рублей за переквалификацию действий по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Во время передачи денег, которая проходила под контролем сотрудников ФСБ, подозреваемых задержали.

Суд приговорил экс-сотрудника полиции к семи годам лишения свободы и штрафу в четыре миллиона рублей. Адвокат приговорён к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере двух миллионов рублей.