Посёлок Шиес, Архангельская область, , 18:07 — REGNUM

Инвестор строительства Экотехнопарка «Шиес» — компания «Технопарк» — планирует сегодня доставить топливо на объект. Чтобы избежать столкновений с эко-активистами, инвестор прибегнул к помощи полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в прошлый раз машины с топливом были блокированы эко-активистами, которые живут в палаточном городке на станции Шиес. В результате конфликта пострадали несколько человек.

«В этот раз инвестор надеется избежать подобных ситуаций, подчеркивая, что такие перевозки осуществляются исключительно для поддержания жизнедеятельности немногочисленного обслуживающего персонала и сотрудников охраны на объекте, так как никакого строительства на территории не ведется», — сообщается на сайте проекта «Шиес».

Напомним, на станции Шиес в Архангельской области завершены подготовительные работы для строительства мусорного полигона. Проект получил поддержку местных властей и включен в список приоритетных. Однако население региона пытается добиться его отмены, поскольку мусорный полигон станет местом захоронения московских отходов.

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В настоящее время проект не получил заключение государственной экологической экспертизы и не прошел необходимого общественного обсуждения.