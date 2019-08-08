Севастополь, , 17:56 — REGNUM

На обособленных территориях Севастополя ввели особый противопожарный режим. Соответствующее решение 8 августа приняло правительство города-героя, сообщил журналистам и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин. По его словам, это связано с общей ситуацией в стране.

«Данное решение поможет нам реализовать дополнительные требования пожарной безопасности, которые предусматривают проведение профилактических мероприятий по нераспространению пожаров в труднодоступных местах и на территориях с повышенной опасностью в лесной зоне», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля текущего года крупные пожары были зафиксированы в ряде субъектов РФ. В Якутии их площадь составила 1,13 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье в общей сложности горело ещё 1,6 млн га. По состоянию на 00:00 (мск) 7 августа в СФО действовало 248 лесных пожаров на общей площади 1 541 825 га.