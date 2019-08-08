Махачкала, , 17:57 — REGNUM

В Дагестане более двух тысяч детей от двух месяцев до трёх лет и свыше 13 тысяч детей от трёх до семи лет состоят в электронной очереди в ясли и детские сады. Об этом 8 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Проблему перегруженности и нехватки организаций дошкольного образования в минобре объясняют прежде всего высокой рождаемостью и активной внутренней миграцией населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 2021 году власти Дагестана обещают построить 59 яслей с охватом более девяти тысяч детей и 35 детских садов.