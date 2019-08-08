Москва, , 17:45 — REGNUM

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в связи с ожидаемыми ливнями и шквалистым ветром. Соответствующая информация размещена 8 августа на сайте Гидрометцентра России.

Как уточняется, «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Предпреждение будет действовать в период с 21:00 8 августа до 18:00 9 августа.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС России сообщило, что в регионе с сегодняшнего вечера и в течение ночи и завтрашнего дня ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду.

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