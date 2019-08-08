Касимов, Рязанская область, , 17:44 — REGNUM

В Касимове скончалась старейшая жительница Рязанской области. Ей было 111 лет. Всю жизнь она проработала педагогом и активно занималась краеведением. Замуж вышла один раз за офицера-пограничника, а когда он пропал во время Великой Отечественной войны — так и осталась одна.

Галина Садко родилась 11 марта 1908 года в Касимове в семье мелкого лавочника. В 1928 году окончила Касимовский педагогический техникум. С 1950 и до пенсии она работала в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике, сообщили «Мещерские вести». Долгожительница завещала похоронить её на старом христианском кладбище Касимова.

По данным регионального Пенсионного фонда в 2018 году в области проживало 55 человек, перешагнувших 100 летний юбилей. В возрасте 80 лет и старше находилось свыше 51 тысячи жителей.