Красногорск, , 17:34 — REGNUM

ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

Последствия урагана в Москве в июле 2016 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ведомство сообщает о прогнозе погоды, согласно которому 8 августа вечером, а также в последующую ночь и днём 9 августа ожидаются «очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с».

В МЧС дают рекомендации жителям, как вести себя при сильном дожде и ветре.

Похожее предупреждение распространило ГУ МЧС России и по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском регионе синоптики ожидают погодный коллапс 8 и 9 августа.

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