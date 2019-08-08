Курган, , 17:40 — REGNUM

В Зауралье курганское управление Пенсионного фонда отказало ветерану Великой Отечественной войны Филиппу Привалову в выплате 10 тыс. рублей в честь Дня Победы по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Область 45».

Ветеран участвовал в ликвидации бандеровцев на территории Западной Украины в послевоенные годы. Юридически он приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны, но в 2019 году ему отказали в положенной выплате.

Как пояснили в Пенсионном фонде, указом президента Российской Федерации №186 от 24.04.2019 г. определён круг лиц, включающих в себя граждан, которые имели отношение непосредственно к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. Филипп Сидорович Привалов принимал участие в ликвидации бандеровцев с 1949 по 1951 годы.

«Если гражданин не согласен с решением об отказе ему в выплате, он может обжаловать данный отказ в судебном порядке», — говорится в официальном ответе Пенсионного фонда.

Тем временем в тексте указа президента говорится про «ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов». Где, по мнению курганских журналистов и Филиппа Сидоровича, временной период указывает не на историческое событие, а на ветеранов Великой Отечественной войны, которыми являются согласно закону «О ветеранах» «принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года».

Пожилой ветеран решил повоевать за справедливость в суде, написав исковое заявление.