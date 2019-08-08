Брянск, , 17:18 — REGNUM

По федеральной программе «Земский доктор» в Брянской области выплату в 1 млн рублей уже получили 308 врачей. Эти специалисты работают в сельской местности. Кроме врачей, в программу в 2018 году вошли и фельдшеры — по 500 тысяч рублей получили уже 14 медиков, сообщили 8 августа в пресс-службе регионального правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об обеспечении области квалифицированными медицинскими кадрами говорили на видеоселекторном совещании регионов с министерством здравоохранения России. Предполагается, что к концу 2024 года в Брянской области будет работать 4905 врачей, средних медицинских работников должно быть 12 тыс. 641. Число тех, кто совершенствует свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, составит не менее 16 тыс. 391 человек.

По данным властей, Брянская область первой в стране приняла региональную программу по приобретению жилья для врачей государственных учреждений здравоохранения полностью за счёт средств областного бюджета. На эти цели выделен один миллиард рублей.