Москва, , 17:37 — REGNUM

В Троицком и Новомосковском округах Москвы откроются четыре новые школы к началу учебного сезона. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Праздничная линейка © ИА REGNUM

«Они построены на средства инвесторов и отвечают всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности», — отметил чиновник.

Учебные заведения рассчитаны на 3575 мест. Две школы на 1100 и 775 обучающихся находятся в городе Московский, остальные — в поселении Сосенское и Внуковское на 1100 и 600 учеников соответственно.

Напомним, всего за 2018 год Москомархитектура согласовала порядка 20 новых школ и ещё около 25 детских садов в столице.