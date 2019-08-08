Москва, , 17:06 — REGNUM

В Москве врачи планируют поставить протез избитой семилетней девочке из Ингушетии Аише А., сообщил журналистам 8 августа президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, ребёнок хорошо перенёс операцию. В ближайшие полторы-две недели она будет находиться под наблюдением врачей. Потом «будет много вопросов, чтобы ей сделать нормальный протез», сказал врач.

«Я думаю, со временем, обязательно будет протез», — заявил Рошаль.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи приняли решение об ампутации части руки ребёнка.