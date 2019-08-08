Лагань, Калмыкия, , 16:56 — REGNUM

Открытие статуи Будды Майтреи на территории буддийского монастырского комплекса в городе Лагань Республики Калмыкия состоится 22 сентября, сообщила пресс-служба монастырского комплекса «Лагань Даргьелинг Хурул».

Будда

«Точная программа и время будут установлены позже», — сообщила пресс-служба.

Статуя Будды Майтреи, установленная в Лагани, стала самой высокой в России: высота статуи составляет 15 метров, весит она 30 тонн. Ранее сообщалось, что к церемонии открытия статуи готовится обширная культурная программа.