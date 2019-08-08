Калуга, , 16:49 — REGNUM

В Калуге за семь месяцев 2019 года Госавтоинспекцией выявлено 730 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых три человека погибли, 37 человек пострадали. Об этом сообщила 8 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

В августе 2019 года на территории областного центра продолжатся оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», в ходе которых сотрудники ГИБДД останавливают все транспортные средства без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение не соответствует обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость и на употребление наркотических веществ. Если поведение водителя не вызывает подозрений, то ему будет разрешено продолжить движение.

«Операция «Нетрезвый водитель» будет проведена 9, 18 и 24 августа 2019 года», — сказала Екатерина Линькова.

Напомним, за управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления транспортным средством от полтора года до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозит уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.