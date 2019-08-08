Москва, , 19:36 — REGNUM

Нет ни одного доказательства, научной работы или авторитетного мнения, которое бы утверждало, что игры вызывают жестокость или агрессию. Так прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Смит отметил, что в играх (не имеются в виду киберспортивные дисциплины) может присутствовать «нежелательный контент», и такие проекты должны «государством регламентироваться дополнительно». Тем не менее видеоигры не только не вызывают жестокость или агрессию, но ещё и помогают бороться со стрессом.

Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Совсем недавно исследователи из Лондона выяснили, что видеоигры являются одним из самых эффективных средств в борьбе со стрессом. И ещё один важный факт — США не являются лидерами по продажам видеоигр внутри страны, лидеры — Япония и Южная Корея. Также в пятёрке — Великобритания и Канада. Выводы напрашиваются сами

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее назвал видеоигры одной из причин массовой стрельбы в США. Также политик отметил, что игры пропагандируют агрессию и делают людей жестокими. После этого заявления акции крупных разработчиков и издателей видеоигр упали на 5%.

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