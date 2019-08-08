Москва, , 16:39 — REGNUM

Следственный комитет РФ не обвиняет Сергея Фомина в организации массовых беспорядков, заявил 8 августа журналистам его адвокат.

По утверждению адвоката, Фомину предъявлено обвинение в участии в беспорядках 27 июля, а не в их организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа пресс-служба СК РФ заявила, что «Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», и ему предъявлено обвинение по статье 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»).

Следствие планирует ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, подозреваемый Фомин явился в полицию добровольно и заявил, что виновным себя не считает.

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