Ахтынский район, Дагестан, , 16:45 — REGNUM

В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается заместитель главы Ахтынского района Дагестана. Нарушения чиновником были допущены при предоставлении жилья сироте, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Установлено, что в декабре 2018 года подозреваемый допустил покупку администрацией района жилья для 22-летнего сироты в селе Ахты, непригодного для проживания. При этом следствие считает, что чиновник точно знал о неудовлетворительном качестве приобретаемого дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Дагестана намерены обеспечить жильем 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году квартиры получили 313 детей данной категории.