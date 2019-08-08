Тосно, Ленинградская область, , 16:31 — REGNUM

В Ленинградской области на пепелище после пожара в частном доме нашли тела двух женщин. Как выяснилось, причиной трагедии стал умышленный поджог. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, пожар в деревне деревне Пельгора Тосненского района пришлось тушить в середине дня в понедельник, 5 августа. Горел дом с хозяйственными постройками на общей площади 123 кв. м. Семеро пожарных потушили огонь за полтора часа.

На пожарище нашли тела двух женщин с термическими повреждениями. Однако на голове более молодой из них были обнаружены телесные повреждения, указывающие на насильственный характер смерти. К делу подключились органы СК по Ленинградской области.

Следователи установили, что 39-летний местный житель, поссорившись с 40-летней сожительницей после употребления спиртных напитков, ударил ее по голове. Когда женщина не смогла встать, злоумышленник поджег дом и скрылся. В огне также погибла 63-летняя мать преступника, которая не смогла выбраться из горящего дома.

Дело возбуждено по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.