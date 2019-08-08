Курган, , 16:28 — REGNUM

В Курганской области житель Макушинского района осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну. В ходе следствия мужчина был заключён под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Никола Пуссен. Избиение младенцев. 1628

Установлено, что в феврале 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему двухмесячному плачущему сыну несколько ударов по голове, а затем, взяв младенца на руки, с силой бросил его на кровать.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.