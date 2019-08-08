Москва, , 16:22 — REGNUM

Член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе считает очевидным западное финансирование Фонда борьбы с коррупцией. Комментарий адвоката опубликовал сайт «Политика Сегодня».

«Уже всем очевидно, что эти ребята полностью коммерциализированы на западные деньги. Их задача не созидать, а именно разрушать», — сказал Горгадзе.

По его мнению, расследования Фонда являются фейковыми и сделаны «на коленке». А основная деятельность связана с созданием ощущения тоталитарности «кровавого режима».

«То, что это провокаторы, понимает любой здравомыслящий человек», — заявил Горгадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисе ФБК в Москве 8 августа проходят обыски.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР подтвердил обыски у сотрудников фонда Навального