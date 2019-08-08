Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 16:19 — REGNUM

Выпускник Красносельского училища художественной обработки металлов Александр Емелин примет участие в мировом чемпионате «Ворлдскиллс» в составе сборной России, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

В направлении «Ювелирное дело» Россию представляет костромич Александр Емелин. Он закончил Красносельское училище обработки металлов в 2018 году, сейчас работает в нем методистом по подготовке учащихся к российским конкурсам и соревнованиям.

В 2015 году Александр стал лучшим на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Костромской области. В том же году представлял регион в финале 3 Национального чемпионата по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани, где занял 4 место попрофессии «Ювелирное дело». С 2016 года Александр является членом сборной России.

В апреле этого года Александр Емелин участвовал в международных отборочных соревнованиях в Австралии. Занял первое место, победив участников из Китая и Бразилии.