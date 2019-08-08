Махачкала, , 16:17 — REGNUM

Власти Махачкалы утвердили тарифы на работы по отлову, транспортировке и временному содержанию в унитарном предприятии «Питомец» скотины, безнадзорно разгуливающей по улицам города. За доставку одного животного установлена плата в размере 2467 рублей, а за сутки содержания — 1628 рублей, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Первые штрафы за безответственное отношение к скотине хозяева уже произвели. С начала августа на улицах Махачкалы было отловлено около 20 коров, которые находились на контейнерных площадках по сбору мусора и питались отходами.

«Хозяева никак не хотят признавать, что поступают неправильно, считают, что их крупный и мелкий рогатый скот никому не мешает, зеленые насаждения не портят, а на свалках животные кушают исключительно хлеб», — цитирует пресс-служба слова сотрудников МУП «Питомец».

Наиболее неблагоприятной специалисты называют ситуацию в Кировском районе и, особенно, в относящемся к нему поселке Семендер. В местной администрации отмечают, что коровы становятся причиной ДТП на федеральной трассе, а также ухудшают санитарное состояние поселка.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории «Питомца» одновременно могут содержаться до 200 голов крупного и мелкого рогатого скота. Ранее в мэрии заявили, что животные после отлова обеспечиваются надлежащим уходом и питанием, а также их осматривают ветеринары.

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